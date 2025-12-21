Drei Schweizer Staatsbürger sind von der US-Einwanderungsbehörde ICE festgenommen und bis zu ihrer Ausreise festgehalten worden.

Unterdessen sind alle wieder auf freiem Fuss, wie das eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) mitteilt.

Eine Angabe zum Zeitpunkt der Festnahme durch die US-Behörden sowie zur Dauer der Haft könne das EDA aus Daten- und Persönlichkeitsschutzgründen nicht machen. Grund für die Festnahmen waren sogenannte «Overstays». Die Personen blieben demnach länger in den USA, als es ihre Esta-Genehmigung oder ihr Visum erlaubte. Der «SonntagsBlick» hatte zuerst über die Festnahmen berichtet.

Legende: Eine Demonstrantin filmt einen ICE-Mitarbeiter in Phoenix im Mai 2025. Reuters/Caitlin O'Hara/Archiv

Mit der Esta-Genehmigung können Schweizerinnen und Schweizer sowie Bürger aus 41 weiteren Ländern für bis zu 90 Tage ohne Visum in die USA einreisen. Die Überschreitung der Gültigkeitsdauer eines Esta oder eines Visums kann schwerwiegende Folgen haben, einschliesslich der Abschiebung, heisst es auf der offiziellen Esta-Website. Wer die 90 Tage überschreitet, wird zudem für zukünftige visumfreie Einreisen lebenslang gesperrt.

US-Regierung weitet Überprüfung aus

Zuletzt wurde Mitte Dezember bekannt, dass die US-Grenzschutzbehörde Touristen bei der Einreise in die USA zur Offenlegung ihrer Social-Media-Konten verpflichten will. Einreisende müssten den Grenzbeamten ihre Beiträge in sozialen Netzwerken aus den letzten fünf Jahren zugänglich machen, heisst es in einem Änderungsvorschlag, den die Grenzschutzbehörde vorgelegt hat.

Zu sozialen Medien zählen Plattformen wie etwa Tiktok, X oder Instagram. Das Dokument ist nicht rechtskräftig, sondern steht nach seiner Veröffentlichung im Bundesregister zunächst zur Diskussion. Eine solche Regelverschärfung beträfe alle Besucher, die mit der Esta-Genehmigung in die USA kommen.

Schon im August war bekanntgeworden, dass die US-Regierung die Überprüfung von Visa-Inhabern stark ausgeweitet hat. Hintergrund war demzufolge die Absicht, Visa zu entziehen, wenn Hinweise etwa auf eine Überschreitung der Aufenthaltsdauer oder auf kriminelle Aktivitäten vorlägen.