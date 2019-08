The First Seven Months of 2019 (real-time data, August 1st):



-8,574 gun deaths

-17,013 gun injuries

-377 kids (age 0-11) shot

-1,765 teens (age 12-17) shot

-1,016 armed home invasions

-875 defensive gun use incidents

-918 unintentional shootings

-248 mass shootings pic.twitter.com/RsrTv4Csam

