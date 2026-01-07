Vier Tage nach dem grossen Stromausfall im Berliner Südwesten werden nun alle betroffenen Haushalte schrittweise wieder mit Energie versorgt.

Dies schreibt Berlins Innenverwaltung auf ihrer Website.

Auch der Regierende Bürgermeister der Hauptstadt, Kai Wegener, bestätigt: «Wir fahren heute ab 11:00 Uhr das Stromnetz in den betroffenen Gebieten schrittweise wieder hoch.»

«Möglich wurde das auch, weil wir die Grossschadenslage ausgerufen und damit die notwendigen Kräfte und Abläufe gebündelt haben», so Wegner weiter.

Legende: Tagelang war es in Berlin dunkel. Hier wird die Beleuchtung mit einem Stromgenerator im Bezirk Steglitz-Zehlendorf aufgestellt. (4.1.2026) Reuters / Lisi Niesner

«Es war richtig, parallel an zwei Standorten zu arbeiten – so konnten die Reparaturen schliesslich am Anschlagsort erfolgreich abgeschlossen werden», fügte er hinzu.

Notstromaggregate abschalten

Die Behörden riefen die betroffenen Menschen im Südwesten dringend auf, bis spätestens 10:30 Uhr private Notstromaggregate abzuschalten, um die Stromversorgung insgesamt gewährleisten zu können.

Elektrogeräte sollten vom Netz getrennt werden. Während der Wiederanschaltung könne es zu kurzzeitigen Stromunterbrechungen kommen, hiess es weiter. Auch in Warn-Apps wurde darauf hingewiesen.

100'000 Menschen zwischenzeitlich ohne Strom

Nach dem Brandanschlag an einer Kabelbrücke im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, zu dem sich eine linksextremistische Gruppierung bekannte, waren am Samstagmorgen im Südwesten Berlins zunächst 45'000 Haushalte und 2200 Unternehmen ohne Strom. Nach Angaben Wegners waren insgesamt rund 100'000 Menschen von dem Blackout betroffen.

Der Stromausfall war den Angaben zufolge der längste der Nachkriegsgeschichte in der Hauptstadt. Fachleute des landeseigenen Netzbetreibers Stromnetz Berlin und von ausserhalb arbeiteten seit Samstag fieberhaft an zwei Stellen an zwei verschiedenen Varianten, um die Versorgung wiederherzustellen. Die Rede war von sehr komplizierten Arbeiten.

Grossschadenslage ausgerufen

Nach dem neuen Brandanschlag hatte Berlin am Sonntag eine sogenannte Grossschadenslage ausgerufen – auch um bei der Bewältigung der Folgen schneller Hilfe vom Bund anfordern zu können.

In Notunterkünften und anderen Anlaufstellen konnten sich Menschen aufwärmen, Handys laden, etwas trinken und essen.

Täter wohl aus dem linksextremem Spektrum

Bei den Ermittlungen zu den Tätern gibt es noch keine Ergebnisse. Die Polizei sprach von sehr umfangreicher Tatortarbeit. Die «Vulkangruppe», die sich zu dem Anschlag in einem von Berlins Innenverwaltung als authentisch eingestuften Schreiben bekannte, ist den Ermittlern bereits länger bekannt.

Laut SRF-Korrespondent Stefan Reinhart ist die sogenannte kritische Infrastruktur in Deutschland derzeit viel zu wenig geschützt. Die Regierung Merz plane zwar dieses Jahr ein verbessertes Gesetz, doch angesichts all der Bedrohungen aus dem In- und Ausland seien viele skeptisch und glaubten nicht, dass Deutschland seine Sicherheitslage bald und effektiv verbessern könne.

Inzwischen berichteten mehrere Medien über ein zweites Bekennerschreiben der mutmasslichen Täter. In dem Schreiben wurden die Spekulationen rund um eine Beteiligung ausländischer Akteure zurückgewiesen. Zuletzt kursierte in sozialen Medien die These, Russland könne hinter dem Anschlag stecken.

Politik spricht von Terrorismus

Wegner und Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) stufen den Anschlag als Terrorismus beziehungsweise «Linksterrorismus» ein. Die Täter hätten bewusst und wissentlich in Kauf genommen, dass Menschen zu Schaden kommen.