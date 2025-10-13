- Die Freilassung israelischer Geiseln hat begonnen. Unterdessen sind sieben der erwarteten Geiseln in Obhut der israelischen Armee.
- Um 10 Uhr Schweizer Zeit wird US-Präsident Donald Trump zu einer Rede vor der Knesset in Israel erwartet. Wir übertragen die Rede live hier im Ticker und auf SRF Info.
- Nach dem Durchbruch in den Gaza-Verhandlungen ist ein internationales Gipfeltreffen im ägyptischen Scharm El-Scheich geplant.
- Die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas ist in Kraft. Die israelischen Truppen hätten mit dem Teilrückzug begonnen, sagte ein Sprecher.
- Weitere Berichte zur Lage in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Krieg.
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
