- Israel und der israelische Verteidigungsminister Israel Katz stellen eine Wiederaufnahme der Kämpfe in Aussicht.
- Die Palästinensische Autonomiebehörde sieht sich selbst in der Lage, den Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen zu übernehmen.
- US-Präsident Donald Trump will die Hamas entwaffnet sehen – notfalls auch unter Einsatz von Gewalt.
- Weitere Berichte zur Lage in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Israel und Trump drohen mit Fortsetzung des Gaza-Kriegs
- Hamas übergibt zwei weitere Leichen an das IKRK
- Deutschland: 50 Millionen Euro für Palästinenserhilfe
- Israel verlangt Rückgabe aller toten Geiseln
- Autonomiebehörde will Grenzübergang in Rafah übernehmen
- Zwischenfall mit zwei Todesopfern in Israel
- Palästinenserpräsident verurteilt Hinrichtungen durch Hamas
- Israelisches Militär: Eine Leiche ist offenbar keine Geisel
- Israelische Medien: Grenzübergang soll doch geöffnet werden
- Hamas will am Mittwoch vier weitere Geisel-Leichen übergeben
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
Quellen: Agenturen, SRF