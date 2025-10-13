- Das israelische Militär wirft der Hamas vor, israelische Streitkräfte «mehrfach» ausserhalb der Pufferzone angegriffen zu haben. Die Hamas weist die Vorwürfe zurück.
- Israels Luftwaffe hat nach israelischen Medienberichten Ziele im Süden des Gazastreifens angegriffen.
- Die USA warnen vor einem geplanten Angriff der Hamas gegen palästinensische Zivilpersonen im Gazastreifen. Die Hamas dementiert.
- Weitere Berichte zur Lage in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Krieg.
- Hamas weist weitere Vorwürfe über Bruch der Waffenruhe zurück
- Ignazio Cassis soll am Mittwoch in den Nahen Osten reisen
- Israel: Hamas hat Waffenruhe mit Angriffen gebrochen
- Linke auf Schlingerkurs: SP und Klimaaktivisten rudern zurück
- Israelische Medien: Israel greift wieder im Gazastreifen an
- Israel: Weitere Leiche von israelischer Geisel identifiziert
- Hamas weist Vorwurf eines geplanten Bruchs der Waffenruhe zurück
- US-Aussenministerium warnt vor Angriffsplänen der Hamas
- Weitere mutmassliche Leichen von Geiseln ans IKRK übergeben
- Die Hamas will das Waffenmonopol zurück
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
Quellen: Agenturen, SRF