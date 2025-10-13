- US-Präsident Donald Trump will die Hamas entwaffnet sehen – notfalls auch unter dem Einsatz von Gewalt.
- Die Übergabe der toten Geiseln läuft derzeit an, ist aber laut Rotem Kreuz mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Die Hamas hat bisher erst acht Geisel-Leichen übergeben. Eine der Leichen stimmt laut israelischem Militär mit keiner der Geiseln überein.
- Israel reduziert deshalb die Hilfslieferungen in den Gazastreifen. Der Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten bleibt vorerst geschlossen. Israelische Medien äussern, Israel werde den Grenzübergang nun doch öffnen, eine offizielle Bestätigung bleibt vorerst aber aus.
Themen in diesem Newsticker
- Israelisches Militär: Eine Leiche ist offenbar keine Geisel
- Israelische Medien: Grenzübergang soll doch geöffnet werden
- Hamas will am Mittwoch vier weitere Geisel-Leichen übergeben
- Hamas übergibt vier weitere Leichen von Geiseln
- Geiselfamilien: Kampf um Leichen-Rückführung geht weiter
- Trump: Hamas muss sich entwaffnen – «sonst tun wir es»
- EU beansprucht Mitspracherecht bei Wiederaufbau von Gaza
- UNO: Israel erlaubt 300 statt 600 Hilfsgüterlastwagen
- Hamas kündigt Übergabe vier weiterer Leichen an
- Israel übergibt Leichen von 45 Palästinensern
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
