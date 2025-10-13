- Im Gazastreifen sind alle noch lebenden von der islamistischen Hamas festgehaltenen Geiseln freigelassen worden. Rund 1900 palästinensische Häftlinge wurden im Gegenzug freigelassen.
- US-Präsident Donald Trump hat in einer Rede vor dem israelischen Parlament den «Beginn eines neuen Nahen Ostens» beschworen.
- Trump zufolge laufen bereits Verhandlungen zu weiteren Punkten seines Plans für ein Ende des Gaza-Kriegs.
- Im ägyptischen Scharm el-Scheich findet ein internationales Gipfeltreffen statt.
- Trump: Zweite Phase der Gaza-Verhandlungen hat begonnen
- Al-Sisi: Nur Trump kann Frieden in Nahost erreichen
- Hamas übergibt zwei Leichen von Geiseln
- Trump dankt Ägyptens Präsident Sisi für Rolle bei Gaza-Abkommen
- Ägypten: Gaza-Beratungen mit Frankreich, Türkei und Katar
- Trump in Ägypten für den «Gipfel für den Frieden»
- Israel: Hamas-Ankündigung ist Verstoss gegen Abkommen
- Bericht: 1900 palästinensische Gefangene freigelassen
- Netanjahu auf Initiative Ankaras nicht nach Ägypten gereist
- Merz sieht Prozess für «dauerhaften Frieden»
