- Im Gazastreifen sind die 13 letzten von der islamistischen Hamas festgehaltenen Geiseln freigelassen worden. Zuvor konnten bereits 7 Geiseln nach Israel zurückkehren.
- US-Präsident Donald Trump hat in einer Rede vor dem israelischen Parlament den «Beginn eines neuen Nahen Ostens» beschworen.
- Nach dem Durchbruch in den Gaza-Verhandlungen ist ein internationales Gipfeltreffen im ägyptischen Scharm El-Scheich geplant.
- Die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas ist in Kraft. Die israelischen Truppen hätten mit dem Teilrückzug begonnen, sagte ein Sprecher.
- Berichte: 154 palästinensische Gefangene in Ägypten eingetroffen
- Grossbritannien bereit zur Überwachung von Gaza-Waffenruhe
- Trump: Hamas darf sich «für einige Zeit» wieder bewaffnen
- Geiselfamilien: Vier von 28 toten Geiseln sollen übergeben werden
- Ende der Rede von Donald Trump in der Knesset
- Trump fordert Netanjahus Begnadigung
- Trump an Teheran: «Wir sind bereit, wenn ihr es seid»
- Trump ruft die Region zur Teilnahme an den Abraham-Abkommen auf
- Trump: Extremismus und Terrorismus haben nicht funktioniert
- Trump: «Israel hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gab»
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
