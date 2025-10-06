- Die Hamas hat das Ende des Krieges und den Beginn einer dauerhaften Waffenruhe angekündigt.
- Die Waffenruhe tritt nach Angaben des Büros des israelischen Ministerpräsidenten 24 Stunden nach der Ratifizierung durch das Kabinett in Kraft.
- Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben «mit den operativen Vorbereitungen für die Umsetzung des Abkommens begonnen».
Themen in diesem Newsticker
- Sitzung des israelischen Sicherheitskabinetts beendet
- Bericht: Hamas erklärt Gaza-Krieg für beendet
- Lastwagen mit Hilfsgüter auf dem Weg in Gazastreifen
- Merz sieht Rolle für Deutschland beim Wiederaufbau
- Israels Generalstabschef mahnt: Feind ist nicht verschwunden
- Macron: Auf Gaza-Deal muss Zweistaatenlösung folgen
- Trump: Geiseln sollten Montag oder Dienstag freikommen
- Palästinenser-Regierung will führende Rolle im Gazastreifen
- Wadephul mahnt Einbeziehung der Vereinten Nationen an
- Israelische Kabinettssitzung zu Vereinbarung verzögert sich
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
