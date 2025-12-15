- Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat ein Erdgas-Abkommen mit Ägypten im Wert von 30 Milliarden Euro verkündet. Das Abkommen stärkt Israels Stellung als regionale Energiemacht erheblich und Ägypten ist auf das Gas angewiesen.
- Das israelische Militär hat eine Mörsergranate auf ein palästinensisches Wohngebiet hinter der sogenannten Gelben Linie im Gazastreifen abgefeuert. 10 Menschen wurden verletzt. Der Angriff habe Hamas-Kämpfern gegolten.
- Im Westjordanland ist nach palästinensischen Angaben am Dienstag den zweiten Tag in Folge ein 16-Jähriger erschossen worden.
- Weitere Berichte zur Lage in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Krieg.
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
