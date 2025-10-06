 Zum Inhalt springen

Die Lage im Überblick Israels Militär: Feuerpause seit Mittag in Kraft

  • Israels Militär: Feuerpause seit Mittag in Kraft
  • IDF will ersten Rückzug im Gazastreifen bald abgeschlossen haben
  • Türkei: Militär für Einsatz in Gaza bereit
  • Berichte: Israels Truppen haben mit Rückzug begonnen
  • Gaza: Bewohner sollen Nähe zu Israels Armee weiterhin meiden
  • Berlin: Frage einer militärischen Beteiligung stellt sich nicht
  • Was wird nun in der ersten Phase des Friedensplans erwartet?
  • Trump zu Rede im israelischen Parlament eingeladen
  • USA: Ohne Netanjahu wären wir nicht so weit gekommen
  • Bericht: Abkommen sieht sofortiges Kriegsende vor

Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten

Kinder warten auf Nahrungsmittel.
Legende: Die Bevölkerung in Gaza leidet unter extremem Mangel an Nahrungsmitteln, Wasser, Medikamenten und Strom. Es droht eine Hungersnot. Keystone/EPA/HAITHAM IMAD

Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.

Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.

Krieg im Nahen Osten

Die Konflikte in Israel, im Westjordanland, im Gazastreifen und in Libanon halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg im Nahen Osten.

Quellen: Agenturen, SRF

SRF News 4, 10.10.2025, 05:30 Uhr

