- Die Behörden in Gaza warnen, dass durch heftigen Regen weitere kriegsbeschädigte Gebäude einstürzen könnten.
- Der US-Gesandte Tom Barrack hat den israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu getroffen.
- Laut palästinensischen Angaben kam es zu mehreren Verletzten bei Angriffen von Siedlern im Westjordanland.
- Weitere Berichte zur Lage in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- HRW wirft Israel Zerstörung ziviler Infrastruktur vor
- Gaza-Kinder und Begleitpersonen haben Asylgesuch gestellt
- US-Gesandter Barrack führt Gespräche in Jerusalem
- Behörden in Gaza warnen vor Einsturz von Ruinen durch Unwetter
- Siedler greifen Dörfer im Westjordanland an
- Die Ereignisse der letzten Tage
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
Krieg im Nahen Osten
Die Konflikte in Israel, im Westjordanland, im Gazastreifen und in Libanon halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg im Nahen Osten.
Quellen: Agenturen, SRF