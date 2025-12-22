- Die israelische Regierung hat 19 neue Siedlungen im besetzten Westjordanland bewilligt.
- Bei Einsätzen der israelischen Armee im Norden des palästinensischen Westjordanlands sind nach Militärangaben zwei Palästinenser getötet worden.
- Der US-Sondergesandte Steve Witkoff spricht von Fortschritten bei den Beratungen zur Umsetzung des Gaza-Friedensplans. Dazu gehörten mehr humanitäre Hilfe und ein teilweiser Truppenabzug.
- Die Hungersnot in Gaza ist laut der UNO vorbei, aber die Mehrheit der Bevölkerung des Streifens ist weiterhin von grosser Ernährungsunsicherheit betroffen.
Themen in diesem Newsticker
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
Quellen: Agenturen, SRF