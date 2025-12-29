- Die israelische Armee hat eine zweitägige Razzia mit einer massiven Strassenblockade in Qabatiya im Westjordanland abgeschlossen. Grund war der tödliche Angriff auf zwei Menschen in Nordisrael am Freitag.
- Die israelischen Streitkräfte haben ein neues Laser-System erhalten. Das System «Iron Beam» (Eiserner Strahl) gilt als Ergänzung zur Luftabwehr neben dem Iron Dome.
- Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu ist am Sonntag in die USA geflogen und wird am Montag in Florida von US-Präsident Donald Trump empfangen.
Themen in diesem Liveticker
- Das Wichtigste der letzten Tage
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
Quellen: Agenturen, SRF