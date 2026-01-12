- Das israelische Militär warnt die Bewohner eines bestimmten Gebiets im südlibanesischen Dorf Kfar Hatta vor geplanten Angriffen auf die Infrastruktur der Hisbollah.
- Israels Armee und die Hamas bereitet sich ungeachtet der vereinbarten Waffenruhe im Gazastreifen Medienberichten zufolge auf erneute Kämpfe vor.
- Erneut sind im Gazastreifen bei zwei Vorfällen mindestens drei Palästinenser durch israelische Schüsse ums Leben gekommen, wie lokale Gesundheitsbehörden berichteten.
- Weitere Berichte zur Lage im Nahen Osten gibt es auf der Übersichtsseite zum Nahost-Konflikt.
Themen in diesem Newsticker
- Israel warnt vor Angriff auf Gebiet im Südlibanon
- Die Geschehnisse im Nahost-Krieg in den vergangenen Tagen
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
Krieg im Nahen Osten
Die Konflikte in Israel, im Westjordanland, im Gazastreifen und in Libanon halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg im Nahen Osten.
Quellen: Agenturen, SRF