- Die USA verlangen laut einem Medienbericht von Israel, die Räumung der Trümmer im Gazastreifen sowie die Kosten dafür zu übernehmen.
- Der Friedensplan sieht die Entwaffnung der islamistischen Hamas vor. Dies wird nun von einem Anführer abgelehnt.
- Die Stürme und Regenfälle im Gazastreifen halten an. Schon seit Mittwoch sind palästinensischen Berichten zufolge viele Zelte im grossflächig zerstörten Gazastreifen überflutet.
- Weitere Berichte zur Lage in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Bericht: Israel soll Räumung von Trümmern in Gaza übernehmen
- Weitere Regenfälle verschärfen Not im Gazastreifen
- Hamas-Anführer gegen Entwaffnung
- Amnesty wirft der Hamas Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor
- UNO-Friedenstruppe: Israel schiesst auf Blauhelme im Südlibanon
- Überschwemmte Zelte in Gaza-Stadt
- Bau neuer Siedlungen im Westjordanland bewilligt
- London plant Friedenskonferenz zu Nahostkonflikt
- Zahlreiche Neugeborene im Gazastreifen mangelernährt
- Irans Staatssender gesteht Fehler bei Kriegsberichterstattung ein
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
Krieg im Nahen Osten
Die Konflikte in Israel, im Westjordanland, im Gazastreifen und in Libanon halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg im Nahen Osten.
Quellen: Agenturen, SRF