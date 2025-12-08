- Ein schweres Unwetter mit Überschwemmungen hat im Gazastreifen eine «komplexe humanitäre Katastrophe» ausgelöst, wie Hamas- Behörden meldeten. Elf Menschen wurden tot geborgen, 13 Häuser stürzten ein.
- Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben einen hochrangigen Kommandanten der Hamas im Gazastreifen getötet.
- Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas hat angekündigt, Präsidentschafts- und Parlamentswahlen erst binnen eines Jahres nach Ende des Gaza-Kriegs abzuhalten.
- Israelische Soldaten haben an der «gelben Linie» im Gazastreifen nach eigenen Angaben einen Palästinenser getötet.
- Weitere Berichte zur Lage in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Krieg.
Quellen: Agenturen, SRF