- Bundeskanzler Friedrich Merz ist zu Besuch in Israel. Er will sich als Nächstes mit Premierminister Benjamin Netanjahu treffen.
- Die israelische Regierung peilt ein deutlich höheres Verteidigungsbudget für 2026 an.
- Die Hamas hat eine weitere Leiche an IKRK-Mitarbeiter ausgehändigt. Laut der israelischen Regierung handelt es sich dabei um einen thailändischen Landarbeiter, der am 7. Oktober 2023 aus einem Kibbuz entführt wurde.
Themen in diesem Newsticker
- Merz: Deutschland steht an Israels Seite
- Merz: Weg für Palästinenser-Staat offenhalten
- Merz zu Nahost-Reise aufgebrochen
- Türkei sieht Entwaffnung der Hamas als unrealistisch
- Drohnenangriff im Gazastreifen trotz Waffenruhe
- Verhandlungen zum Gaza-Waffenstillstand in «kritischer» Phase
- Behörde: Israels Armee tötet Mann im Westjordanland
- Erste Hürde für Israels Verteidigungshaushalt ist genommen
- Israels Regierung diskutiert über Verteidigungsbudget
- Israels Militär greift im Süden des Libanons an
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
