- Israels Generalstabschef Ejal Zamir hat die Rückzugslinie seiner Truppen im Gazastreifen zu einer neuen Grenze erklärt.
- Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz ist zu Besuch in Israel. Er hat sich mit Premierminister Benjamin Netanjahu getroffen. Merz lehnt eine rasche Anerkennung eines palästinensischen Staates ab.
- Weitere Berichte zur Lage in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Israels Generalstabschef erklärt neue Grenze zum Gazastreifen
- Herzog lehnt Trumps Forderung nach Netanjahus Begnadigung ab
- Merz aktuell gegen Anerkennung eines palästinensischen Staates
- Katar verteidigt Kontakte zur Hamas
- Netanjahu spricht von «Gelegenheiten für Frieden» in Nahost
- Netanjahu und Blair beraten über Gazastreifen
- Merz: Deutschland steht an Israels Seite
- Merz: Weg für Palästinenser-Staat offenhalten
- Merz zu Nahost-Reise aufgebrochen
- Türkei sieht Entwaffnung der Hamas als unrealistisch
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
Krieg im Nahen Osten
Die Konflikte in Israel, im Westjordanland, im Gazastreifen und in Libanon halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg im Nahen Osten.
Quellen: Agenturen, SRF