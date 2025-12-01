- Laut der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde sind im Gaza-Krieg bislang über 70'100 Menschen ums Leben gekommen.
- Israels Behörden ermitteln Berichten zufolge zu einem Fall, bei dem israelische Sicherheitskräfte offenbar zwei militante Palästinenser im Westjordanland erschossen haben, die sich zuvor ergeben haben sollen. Offiziell bestätigt sind die Angaben noch nicht.
- Bei einem Einsatz israelischer Bodentruppen in der Nähe der syrischen Hauptstadt Damaskus sind laut syrischen Angaben 20 Personen getötet worden. Israel spricht von einem Einsatz gegen Terroristen.
- Weitere Berichte zur Lage in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Papst Leo XIV. spricht sich für Zweistaatenlösung aus
- Das sind die Geschehnisse in Nahost vom Wochenende
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
Krieg im Nahen Osten
Quellen: Agenturen, SRF