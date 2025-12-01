- Die Hamas und der Islamische Dschihad haben eine weitere Leiche an IKRK-Mitarbeiter ausgehändigt. Sie wird in Israel der Armee übergeben.
- Israel hat die Öffnung des Grenzübergangs Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten angekündigt. Ägypten dementiert eine Einigung über eine offene Ein- und Ausreise.
- Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu stellt ein Abkommen mit Syrien in Aussicht, knüpft dies jedoch an Bedingungen.
- Weitere Berichte zur Lage in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Hamas übergibt sterbliche Überreste einer Geisel an Israel
- Ägypten dementiert Öffnung des Grenzübergangs Rafah
- Israel schickt Vertreter zu Wirtschaftsgesprächen mit Libanon
- Israel kündigt Öffnung von Rafah-Übergang nach Ägypten an
- Israel: sterbliche Überreste nicht von Geiseln in Gaza
- UNO-Resolution fordert von Israel Rückzug von Golanhöhen
- Netanjahu fordert Pufferzone bis Damaskus
- Palästinenser: Israels Armee tötet drei Menschen in Gaza
- Netanjahu: Abkommen mit Syrien unter Bedigungen möglich
- Israel erhält im Gazastreifen gefundene sterbliche Überreste
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
Krieg im Nahen Osten
Die Konflikte in Israel, im Westjordanland, im Gazastreifen und in Libanon halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg im Nahen Osten.
Quellen: Agenturen, SRF