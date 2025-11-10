- Die Hamas hat im Gazastreifen eine weitere Leiche an IKRK-Mitarbeiter übergeben. Nach Angaben der soll es sich um die sterblichen Überreste einer aus Israel entführten Geisel handeln.
- Radikale israelische Siedler haben im Westjordanland palästinensischen Berichten zufolge eine Moschee in Brand gesetzt.
- Seit mehr als einem Monat herrscht eine Waffenruhe im Gaza-Krieg. Dennoch kommt es in dem weitgehend zerstörten Küstenstreifen immer wieder zu Gewalt.
- Weitere Berichte zur Lage in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Hamas übergibt weitere Leiche im Gazastreifen
- Israel meldet Festnahme von 40 Hamas-Mitgliedern in Bethlehem
- Hamas plant erneute Übergabe einer Leiche
- Türkei erwartet Garantien für Waffenruhe von Gaza-Truppe
- Laut Wafa: Moschee im Westjordanland in Brand gesteckt
- Stadt ZH soll verletzte Kinder aus Gaza aufnehmen
- Hamas: Erneut Verhaftung in Deutschland
- Israelischer Armeechef verurteilt Übergriffe im Westjordanland
- Israel: Gewaltsame Vorfälle im Süden des Gazastreifens
- G7 fordern rasches UNO-Mandat für Gaza-Frieden
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
Krieg im Nahen Osten
Die Konflikte in Israel, im Westjordanland, im Gazastreifen und in Libanon halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg im Nahen Osten.
Quellen: Agenturen, SRF