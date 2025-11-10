- Seit mehr als einem Monat herrscht eine Waffenruhe im Gaza-Krieg. Dennoch kommt es in dem weitgehend zerstörten Küstenstreifen immer wieder zu Gewalt.
- Trump ruft Israels Staatspräsidenten Izchak Herzog erneut zur Begnadigung Netanjahus auf. Herzog verweist auf das offizielle Antragsverfahren.
- Im Gazastreifen ist eine grossangelegte Kampagne angelaufen, um Kinder gegen verhinderbare Krankheiten zu impfen. Allerdings hängen laut einem Unicef-Sprecher viele Spritzen an der Grenze fest.
Themen in diesem Newsticker
- Israel: Gewaltsame Vorfälle im Süden des Gazastreifens
- G7 fordern rasches UNO-Mandat für Gaza-Frieden
- Trump fordert erneut Begnadigung für Netanjahu
- Israels Armeeradio soll 2026 geschlossen werden
- Israel öffnet Grenzübergang Zikim für Hilfslieferungen
- G7-Aussenminister beraten Nahost-Friedensplan
- Macron und Abbas planen Komitee hin zu Palästinenserstaat
- Verletzte nach Siedlerangriff im Westjordanland
- Unicef: Einfuhr von Impfungen nach Gaza blockiert
- Zehntausende an Beerdigung von israelischem Soldaten
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Krieg im Nahen Osten
Quellen: Agenturen, SRF