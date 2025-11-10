- UNIFIL beschuldigt die israelische Armee, im Libanon auf Friedenstruppen geschossen zu haben.
- Israels Militär hat bei einem Einsatz im Norden des Westjordanlands einen Palästinenser getötet.
- Im UNO-Sicherheitsrat zeichnet sich die nächste Uneinigkeit zum Vorgehen im Gaza-Konflikt ab. Die Veto-Mächte sind sich offenbar uneinig.
- Weitere Berichte zur Lage in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Minister: Iran verfügt über keine geheimen Atomanlagen
- UNIFIL: Israelische Armee hat Friedenstruppen beschossen
- WHO: 16'500 Patienten warten auf Evakuierung aus Gaza
- Israelische Armee tötet jungen Palästinenser im Westjordanland
- Palästinensischer Präsident wird am Unabhängigkeitstag 90-jährig
- UNO-Sicherheitsrat: Uneinigkeit über Zukunft Gazas
- Bericht: US-Sondergesandter wird Hamas-Unterhändler treffen
- Südafrika untersucht mysteriösen Flug mit 153 Palästinensern
- Israel übergibt weitere 15 Leichen an Gaza
- Starker Regen verschärft Leid der Menschen in Gaza
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
Quellen: Agenturen, SRF