- Laut Israel handelte es sich bei fünf in Gaza getöteten Palästinensern um Terroristen, die Soldaten bedrohten. Palästinensische Medien berichten von einem weiteren Toten.
- Nach eigenen Angaben hat die israelische Armee zwei Mitglieder der Hisbollah im Südlibanon getötet.
- Das libanesische Gesundheitsministerium hat dreizehn Tote bei einem israelischen Angriff auf ein palästinensisches Flüchtlingslager im Süden des Libanon gemeldet.
Themen in diesem Newsticker
- Israel diskutiert Todesstrafe für Terrorismus
- Israelische Armee tötet fünf Personen im Gazastreifen
- Bericht: Hamaskämpfer verschanzen sich in Tunneln im Gazastreifen
- Gebergruppe unterstützt palästinensische Reformen
- Frankreich kritisiert israelische Angriffe im Südlibanon
- EU will 3000 Polizistinnen und Polizisten für Gaza ausbilden
- Erneute Angriffe auf Gaza – Hamas zählt 33 Tote in 24 Stunden
- Erneute Gewalt in Gaza nach Verabschiedung der UNO-Resolution
- Mögliche Ausweitung des EU-Engagements im Gazastreifen
- Wasserversorger im Gazastreifen nimmt Arbeit wieder auf
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
Krieg im Nahen Osten
Die Konflikte in Israel, im Westjordanland, im Gazastreifen und in Libanon halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg im Nahen Osten.
Quellen: Agenturen, SRF