- 13 weitere kriegsversehrte Kinder aus dem Gazastreifen sollen in Schweizer Spitälern behandelt werden.
- Israel hat erneut die Leichen von 15 Palästinensern in den Gazastreifen übermittelt.
- Israel lanciert eine «neue Operation» gegen bewaffnete palästinensische Gruppen im Westjordanland an.
- Die Terrororganisation Hamas hat über das Rote Kreuz die sterblichen Überreste einer Geisel aus dem Gazastreifen an Israel übergeben.
- Weitere Berichte zur Lage in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- 13 weitere Kinder aus Gaza sind unterwegs in die Schweiz
- Bundesrat spricht zusätzliche 23 Millionen für «Gaza Peace Plan»
- Rafah: Vier Tote durch israelische Armee
- Israel übergibt 15 weitere palästinensische Überreste
- Politiker fordern: Solothurn soll Kinder aus Gaza aufnehmen
- Israel: Überreste der zurückgebrachten Geisel identifiziert
- Israelische Armee kündigt «neue Operation» im Westjordanland an
- Fünf bewaffnete Palästinenser im Gazastreifen getötet
- Heftiger Regen: Zelte von Tausenden Menschen in Gaza überflutet
- Gaza: Ägypten, Katar und die Türkei beraten über Waffenruhe
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
Krieg im Nahen Osten
Die Konflikte in Israel, im Westjordanland, im Gazastreifen und in Libanon halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg im Nahen Osten.
Quellen: Agenturen, SRF