- Der US-Gesandte Jared Kushner hat in Jerusalem Benjamin Netanjahu getroffen, teilte das Büro des israelischen Premierministers mit. Sie sprachen unter anderem über die Entwaffnung der Hamas.
- Emmanuel Macron wird am Dienstag den Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas im Élysée-Palast empfangen.
- Die Vereinigten Arabischen Emirate werden sich aller Voraussicht nach nicht an der im Gaza-Plan von Donald Trump vorgesehenen Stabilisierungstruppe beteiligen.
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
