- Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben Ziele im Südlibanon angegriffen. Dabei seien mehrere Terroristen der Hamas getötet worden.
- Laut palästinensischen Angaben gab es mehrere Tote im Gazastreifen. Israel bestätigt Angriffe auf Hamas-Ziele.
- Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen sowie das UNO-Kinderhilfswerk Unicef berichten von minderjährigen Opfern durch israelische Luftangriffe und Schüsse – trotz Inkrafttreten einer Waffenruhe in Gaza.
Themen in diesem Newsticker
- Netanjahu: Fünf hochrangige Mitglieder der Hamas getötet
- Tote bei erneutem israelischen Angriff im Libanon
- Mindestens 20 Tote bei gewaltsamen Vorfällen in Gaza
- Mehrere Tote und Verletzte bei israelischen Angriffen im Libanon
- Winter bereitet der Bevölkerung in Gaza grosse Sorgen
- Hilfswerke: Verletzte und getötete Kinder trotz Gaza-Waffenruhe
- Gewalt im Westjordanland trotz Waffenruhe in Gaza
- Bericht: Israelische Armee töte zwei palästinensische Teenager
- Israel diskutiert Todesstrafe für Terrorismus
- Israelische Armee tötet fünf Personen im Gazastreifen
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Quellen: Agenturen, SRF