- Das UNO-Menschenrechtsbüro hat im Oktober mehr als 260 Angriffe radikaler israelischer Siedler auf palästinensische Einrichtungen und Häuser im besetzten Westjordanland registriert.
- Trotz geltender Waffenruhe sind palästinensischen Angaben zufolge zwei Personen im Gazastreifen bei israelischen Angriffen getötet worden.
- Der indonesische Präsident Prabowo Subianto hat die Streitkräfte seines Landes angewiesen, 20'000 Soldaten für eine mögliche Friedensmission der Vereinten Nationen im Gazastreifen bereitzuhalten.
- Weitere Berichte zur Lage in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Indonesien bereitet 20'000 Soldaten für Gazastreifen vor
- UNO: Über 260 Angriffe auf Palästinenser im Westjordanland
- Wieder Zwischenfälle mit Toten im Gazastreifen
- Hamas gibt sterbliche Überreste von 25 Geiseln frei
- Zwei palästinensische Jugendliche nahe Hebron getötet
- Verdächtiger wegen Waffenbeschaffung für Hamas in U-Haft
- Israel bestätigt die Identität der übergebenen Leiche
- UNO-Palästinenserhilfswerk warnt vor finanzieller Krise
- Hamas übergibt weitere Leiche im Gazastreifen
- Israel meldet Festnahme von 40 Hamas-Mitgliedern in Bethlehem
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
Krieg im Nahen Osten
Die Konflikte in Israel, im Westjordanland, im Gazastreifen und in Libanon halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg im Nahen Osten.
Quellen: Agenturen, SRF