- Laut palästinensischen Angaben kam es zu mehreren Verletzten bei Angriffen von Siedlern im Westjordanland.
- Ein schweres Unwetter mit Überschwemmungen hat im Gazastreifen eine «komplexe humanitäre Katastrophe» ausgelöst, wie Behörden im Gazastreifen meldeten. Elf Menschen wurden tot geborgen.
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
