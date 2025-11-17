 Zum Inhalt springen

Die Lage in Nahost Umfrage: Mehrheit der Schweizer für Anerkennung Palästinas

  • Gaza-Eskalation: Hamas-Delegation zu Gesprächen in Kairo
  • Israels Militär: Hamas-Kommandeur in Gaza getötet
  • Laut Umfrage: Schweizer Bevölkerung für Anerkennung von Palästina
  • Netanjahu: Fünf hochrangige Mitglieder der Hamas getötet
  • Tote bei erneutem israelischen Angriff im Libanon
  • Mindestens 20 Tote bei gewaltsamen Vorfällen in Gaza
  • Mehrere Tote und Verletzte bei israelischen Angriffen im Libanon
  • Winter bereitet der Bevölkerung in Gaza grosse Sorgen
  • Hilfswerke: Verletzte und getötete Kinder trotz Gaza-Waffenruhe
  • Gewalt im Westjordanland trotz Waffenruhe in Gaza

Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten

Box aufklappen Box zuklappen
Kinder warten auf Nahrungsmittel.
Legende: Die Bevölkerung in Gaza leidet unter extremem Mangel an Nahrungsmitteln, Wasser, Medikamenten und Strom. Es droht eine Hungersnot. Keystone/EPA/HAITHAM IMAD

Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.

Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.

Krieg im Nahen Osten

Box aufklappen Box zuklappen

Die Konflikte in Israel, im Westjordanland, im Gazastreifen und in Libanon halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg im Nahen Osten.

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 22.11.2025, 22:45 Uhr

