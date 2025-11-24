- Die umstrittene Gaza Humanitarian Foundation, die von den USA und Israel unterstützt wird, hat bekanntgegeben, ihr Einsatz im Gazastreifen sei endgültig beendet.
- Israels Militär hat bei einem Angriff in der libanesischen Hauptstadt Beirut eigenen Angaben zufolge einen ranghohen Hisbollah-Anführer getötet. Dabei wurden laut Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums fünf Menschen getötet und 28 verletzt.
- Nach einer erneuten Eskalation der Gewalt im Gazastreifen ist eine Delegation der Hamas zu Gesprächen nach Kairo gekommen.
Themen in diesem Newsticker
- Umstrittene Gaza Humanitarian Foundation (GHF) beendet Einsatz
- Beerdigung des von Israel getöteten Hisbollah-Anführers
- Merz wird noch vor Jahresende nach Israel reisen
- Laut Wafa: weitere Zwischenfälle im Gazastreifen trotz Waffenruhe
- Israel entlässt mehrere hochrangige Generäle der Armee
- Iran verurteilt Ermordung des Hisbollah-Anführers
- Das sind die Geschehnisse im Nahen Osten vom Wochenende
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Krieg im Nahen Osten
