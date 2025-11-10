- Im Gazastreifen ist eine grossangelegte Kampagne angelaufen, um Kinder gegen verhinderbare Krankheiten zu impfen. Allerdings hängen laut einem Unicef-Sprecher viele Spritzen an der Grenze fest.
- Der US-Gesandte Jared Kushner hat in Jerusalem Benjamin Netanjahu getroffen, teilte das Büro des israelischen Premierministers mit. Sie sprachen unter anderem über die Entwaffnung der Hamas.
- In Israel haben Zehntausende an der Beerdigung eines Soldaten teilgenommen. Er war bereits 2014 getötet worden. Am Sonntag hat die Hamas seine Leiche zurückgegeben.
Themen in diesem Newsticker
- Unicef: Einfuhr von Impfungen nach Gaza blockiert
- Zehntausende an Beerdigung von israelischem Soldaten
- Zürich: Linke fordern Geld für Behandlung von Kindern in Gaza
- Huthi-Rebellen wollen Angriffe eingestellt haben
- Leichte Verbesserung der Versorgung im Gazastreifen
- Schwierige Identifizierung der Leichen in Gaza
- Al-Scharaa: «Zurzeit nehmen wir keine direkten Verhandlungen auf»
- Trump will Annäherung von Syrien und Israel fördern
- Erste Lesung: Knesset billigt Todesstrafe für Terroristen
- Iran bestätigt Besuch von IAEA-Inspektoren
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
Quellen: Agenturen, SRF