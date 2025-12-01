- Die UNO-Generalversammlung fordert Israel in einer Resolution zum Rückzug von den Golanhöhen auf.
- Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu stellt ein Abkommen mit Syrien in Aussicht, knüpft dies jedoch an Bedingungen.
- Zwei Palästinenser wurden nach Angriffen auf Soldaten im Westjordanland von israelischen Streitkräften erschossen.
- Weitere Berichte zur Lage in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Israel: Sterbliche Überreste nicht von Geiseln in Gaza
- UNO-Resolution fordert von Israel Rückzug von Golanhöhen
- Netanjahu fordert Pufferzone bis Damaskus
- Palästinenser: Israels Armee tötet drei Menschen in Gaza
- Netanjahu: Abkommen mit Syrien unter Bedigungen möglich
- Israel erhält im Gazastreifen gefundene sterbliche Überreste
- Israel: Zwei palästinensische Angreifer im Westjordanland getötet
- Klage gegen Israel wegen Behinderung der Pressefreiheit
- Papst Leo beendet Friedensmission im Libanon
- Gewalt durch Siedler bedroht palästinensisches Dorf
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
Quellen: Agenturen, SRF