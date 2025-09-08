Bei einem Anschlag in Jerusalem sind nach Angaben von Sanitätern mindestens fünf Menschen getötet worden.

Der israelische Rettungsdienst Magen David Adom berichtete, zwölf weitere Personen seien verletzt in Spitäler gebracht worden. Sieben davon hätten schwere Verletzungen erlitten.

Die Polizei teilte mit, es handele sich dem Verdacht nach um einen Anschlag im Norden der Stadt. Zufahrtswege seien gesperrt worden.

Der Rettungsdienst Zaka teilte mit, zwei mutmasslich palästinensische Attentäter seien getötet worden.

Nach Angaben des Rettungsdienstes lagen die Opfer auf der Strasse und dem Trottoir in der Nähe einer Bushaltestelle.

Die Sicherheitskräfte sind mit einem Grossaufgebot vor Ort.

Vier männliche Opfer sind am Ort des Anschlags für tot erklärt worden. Eine Frau starb nach Klinikangaben später an den Folgen ihrer Verletzungen.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hielt nach dem Anschlag nach Angaben seines Büros eine Lageberatung mit Sicherheitsrepräsentanten ab.

Ein Wachmann aus einem naheliegenden Busbahnhof sagte dem israelischen TV-Sender Channel 13, zwei bewaffnete Männer seien an einer Kreuzung in einen Bus eingedrungen, es seien Schüsse gefallen. «Der Bus ist vorn von Schüssen durchlöchert», sagte er. Einer der Angreifer habe auch ein Messer getragen.

Die Polizei teilte mit, die beiden Attentäter seien in einem Fahrzeug zur Ramot-Kreuzung im Norden Jerusalems gekommen. An einer Bushaltestelle hätten sie das Feuer eröffnet. Ein Sicherheitsbeamter und ein bewaffneter Zivilist hätten auf sie geschossen und sie getötet. Zahlreiche Polizeikräfte seien zur Sicherung des Anschlagsorts im Einsatz, auch mit Sprengstoffexperten. Forensische Teams kümmerten sich um die Spurensicherung.

++ Mehr Informationen folgen. ++