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Krieg im Iran Inhalt des Abkommens zwischen dem Iran und den USA veröffentlicht

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15.06.2026, 06:22

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Themen in diesem Newsticker

  • Iranische Nachrichtenagentur veröffentlicht Text des Abkommens
  • Trump: «Wirtschaftliche Katastrophe» mit dem Iran verhindert
  • Trump: Abkommen könnte am Donnerstag unterzeichnet werden
  • US-Behörden veröffentlichen Absichtserklärung mit dem Iran
  • Iran nach Kriegsende: wirtschaftliche Not und Unsicherheit
  • Unterzeichnung des Abkommens möglicherweise am Mittwoch
  • Libanon beharrt auf unabhängige Verhandlungen mit Israel
  • Trump droht, Iran zu bombardieren, «wenn sie sich nicht benehmen»
  • Reza Pahlavi kritisiert geplantes Abkommen zwischen USA und Iran
  • USA und Iran planen laut Entwurf Ende der Kampfhandlungen

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 17.6.2026, 19:30 Uhr

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