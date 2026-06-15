- Der iranische Aussenminister warnt, dass israelische Angriffe oder anhaltende Truppenpräsenz im Libanon eine Verletzung des Rahmenabkommens darstellen würden.
- Die USA und der Iran haben sich auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges verständigt – der genaue Wortlaut ist nicht bekannt. Unterzeichnet werden soll die gemeinsame Erklärung am Freitag in Genf.
- Trump schreibt auf Truth Social, der Iran habe eingewilligt, «nie Atomwaffen zu besitzen».
- Israel will sich laut Verteidigungsminister Israel Katz nicht aus den eroberten Gebieten des Libanon zurückziehen.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Israel im Libanon: Iran warnt vor Verletzung des Rahmenabkommens
- Ölpreise nach starkem Rückgang nur wenig bewegt
- Münchner-Sicherheitskonferenz-Chef sieht Rahmenabkommen skeptisch
- Kalifornien: Hunderte Demonstrierende bei Iran-WM-Spiel
- Trump auf Truth Social: Einwilligung Irans zu Atomwaffenverzicht
- Teheran: Mehrere iranische Schiffe passieren US-Blockade
- Vance: Trump veröffentlicht Abkommen womöglich vor Freitag
- Vance: Atominspekteure werden in den Iran zurückkehren
- US-Vizepräsident: Rahmenabkommen ist eineinhalb Seiten lang
- Gewalt im Libanon hat seit Iran-Einigung abgenommen
Quellen: Agenturen, SRF