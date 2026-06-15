- Der saudische Nachrichtensender Al-Arabija, der Finanzdienst Bloomberg und CNN habe einen Entwurf für das geplante Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran veröffentlicht.
- Das Rahmenabkommen soll 14 Punkte umfassen. Eine Bestätigung der beiden Regierungen liegt bisher nicht vor.
- Das Rahmenabkommen wird auf dem Bürgenstock unterzeichnet. Das bestätigt das EDA gegenüber SRF.
- Die Hisbollah-Miliz hat vom Iran nach eigener Darstellung Zusagen erhalten mit Blick auf einen Abzug der israelischen Armee aus dem Libanon.
Themen in diesem Newsticker
- Trump droht, Iran zu bombardieren, «wenn sie sich nicht benehmen»
- Reza Pahlavi kritisiert geplantes Abkommen zwischen USA und Iran
- USA und Iran planen laut Entwurf Ende der Kampfhandlungen
- Unicef: Seit März 247 Kinder im Libanon getötet
- Papst Leo begrüsst Abkommen zwischen USA und Iran
- Palästinensische Medien: Israelische Siedler zünden Moscheen an
- Iran-Abkommen soll Fonds von 300-Milliarden-Dollar umfassen
- Text von US-Iran-Rahmenabkommen offenbar veröffentlicht
- Libanon: Mehrere israelische Luftangriffe im Süden
- G7: Rahmenabkommen sei eine «historische Chance»
Quellen: Agenturen, SRF