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Krieg im Iran Medien veröffentlichen Einzelheiten zu USA-Iran-Rahmenabkommen

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15.06.2026, 06:22

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Themen in diesem Newsticker

  • Trump droht, Iran zu bombardieren, «wenn sie sich nicht benehmen»
  • Reza Pahlavi kritisiert geplantes Abkommen zwischen USA und Iran
  • USA und Iran planen laut Entwurf Ende der Kampfhandlungen
  • Unicef: Seit März 247 Kinder im Libanon getötet
  • Papst Leo begrüsst Abkommen zwischen USA und Iran
  • Palästinensische Medien: Israelische Siedler zünden Moscheen an
  • Iran-Abkommen soll Fonds von 300-Milliarden-Dollar umfassen
  • Text von US-Iran-Rahmenabkommen offenbar veröffentlicht
  • Libanon: Mehrere israelische Luftangriffe im Süden
  • G7: Rahmenabkommen sei eine «historische Chance»

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 15.6.2026, 19:30 Uhr

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