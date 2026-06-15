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Krieg im Iran Trump und Vance haben Iran-Abkommen digital unterschrieben

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15.06.2026, 06:22

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Themen in diesem Newsticker

  • Netanjahu: Israel vor Gefahr einer atomarer Auslöschung gerettet
  • Trump schickt JD Vance zur Unterzeichnung nach Genf
  • USA stellen Iran Milliardenhilfen in Aussicht
  • Mahmoud Abbas kündigt Präsidentschaftswahlen Anfang 2027 an
  • US-Kreise: Trump hat Iran-Abkommen digital unterschrieben
  • US-Vizepräsident JD Vance: «Sprechen jetzt direkt mit dem Iran»
  • Trump: Schiffe bewegen sich aus Strasse von Hormus heraus
  • EDA zur Unterzeichnung des Abkommens USA–Iran in Genf
  • Iran: Libanon als integraler Bestandteil des Abkommens
  • Hisbollah begrüsst Vereinbarung zwischen Iran und USA

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 15.6.2026, 19:30 Uhr

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