- Die USA und der Iran haben die Absichtserklärung für ein Kriegsende unterschrieben. Das hat Vermittler Pakistan offiziell bestätigt.
- Teheran werde die Strasse von Hormus «unverzüglich wieder öffnen», und die USA würden die Seeblockade iranischer Häfen umgehend aufheben, so der pakistanische Ministerpräsident Shehbaz Sharif auf X.
- Der libanesische Präsident Joseph Aoun hat erklärt, dass der Verhandlungsprozess mit Israel unabhängig sei vom Rahmenabkommen zwischen dem Iran und den USA.
Themen in diesem Newsticker
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- Absichtserklärung: So fallen die Reaktionen in den USA aus
- Laut Iran keine Unterzeichungszeremonie in der Schweiz
- USA und Iran haben Absichtserklärung unterzeichnet
- Iran scheut Unterzeichnung mit Händeschütteln
- Hisbollah-Chef: Abkommen nutzen, um «Israel zu vertreiben»
- Iranische Nachrichtenagentur veröffentlicht Text des Abkommens
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- Trump: Abkommen könnte am Donnerstag unterzeichnet werden
- US-Behörden veröffentlichen Absichtserklärung mit dem Iran
Quellen: Agenturen, SRF