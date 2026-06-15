Rahmenabkommen Iran-USA: Diese Forderungen hat Trump aufgegeben

Absichtserklärung: So fallen die Reaktionen in den USA aus

Laut Iran keine Unterzeichungszeremonie in der Schweiz

USA und Iran haben Absichtserklärung unterzeichnet

Iran scheut Unterzeichnung mit Händeschütteln

Hisbollah-Chef: Abkommen nutzen, um «Israel zu vertreiben»

Iranische Nachrichtenagentur veröffentlicht Text des Abkommens

Trump: «Wirtschaftliche Katastrophe» mit dem Iran verhindert

Trump: Abkommen könnte am Donnerstag unterzeichnet werden