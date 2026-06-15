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Krieg im Iran USA und Iran haben die Absichtserklärung unterzeichnet

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15.06.2026, 06:22

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Themen in diesem Newsticker

  • USA und Iran haben Absichtserklärung unterzeichnet
  • Iran scheut Unterzeichnung mit Händeschütteln
  • Hisbollah-Chef: Abkommen nutzen, um «Israel zu vertreiben»
  • Iranische Nachrichtenagentur veröffentlicht Text des Abkommens
  • Trump: «Wirtschaftliche Katastrophe» mit dem Iran verhindert
  • Trump: Abkommen könnte am Donnerstag unterzeichnet werden
  • US-Behörden veröffentlichen Absichtserklärung mit dem Iran
  • Iran nach Kriegsende: wirtschaftliche Not und Unsicherheit
  • Unterzeichnung des Abkommens möglicherweise am Mittwoch
  • Libanon beharrt auf unabhängige Verhandlungen mit Israel

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 17.6.2026, 19:30 Uhr

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