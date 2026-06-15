- Die USA und der Iran haben die Absichtserklärung für ein Kriegsende unterschrieben. Das sagten US-Regierungsvertreter gegenüber Nachrichtenagenturen. Auch iranische Medien berichten von der Unterzeichnung.
- Vor der offiziellen Unterzeichnung des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran hat ein hochrangiger US-Regierungsbeamter den von Medien verbreiteten Inhalt des Abkommens bestätigt.
- Das Rahmenabkommen könnte laut US-Präsident Donald Trump möglicherweise bereits am Donnerstag unterzeichnet werden.
- Voraussichtlich soll das Abkommen am Freitag auf dem Bürgenstock offiziell zu unterzeichnet werden.
- Der libanesische Präsident Joseph Aoun hat erklärt, dass der Verhandlungsprozess mit Israel unabhängig sei vom Rahmenabkommen zwischen dem Iran und den USA.
Themen in diesem Newsticker
- USA und Iran haben Absichtserklärung unterzeichnet
- Iran scheut Unterzeichnung mit Händeschütteln
- Hisbollah-Chef: Abkommen nutzen, um «Israel zu vertreiben»
- Iranische Nachrichtenagentur veröffentlicht Text des Abkommens
- Trump: «Wirtschaftliche Katastrophe» mit dem Iran verhindert
- Trump: Abkommen könnte am Donnerstag unterzeichnet werden
- US-Behörden veröffentlichen Absichtserklärung mit dem Iran
- Iran nach Kriegsende: wirtschaftliche Not und Unsicherheit
- Unterzeichnung des Abkommens möglicherweise am Mittwoch
- Libanon beharrt auf unabhängige Verhandlungen mit Israel
Quellen: Agenturen, SRF