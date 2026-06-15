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Krieg im Iran Vance: Iran wird Atominspektoren wieder ins Land lassen

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15.06.2026, 06:22

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Themen in diesem Newsticker

  • Vance: Trump veröffentlicht Abkommen womöglich vor Freitag
  • Vance: Atominspekteure werden in den Iran zurückkehren
  • US-Vizepräsident: Iran-Abkommen ist eineinhalb Seiten lang
  • Gewalt im Libanon hat seit Iran-Einigung abgenommen
  • Hamas begrüsst das Abkommen zwischen Iran und den USA
  • Netanjahu: Israel vor Gefahr einer atomarer Auslöschung gerettet
  • Trump schickt JD Vance zur Unterzeichnung nach Genf
  • USA stellen Iran Milliardenhilfen in Aussicht
  • Mahmoud Abbas kündigt Präsidentschaftswahlen Anfang 2027 an
  • US-Kreise: Trump hat Iran-Abkommen digital unterschrieben

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 15.6.2026, 19:30 Uhr

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