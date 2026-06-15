- Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich die USA und der Iran auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges verständigt. Staats- und Regierungschefs begrüssen die Einigung.
- Viel ist über das Rahmenabkommen noch nicht bekannt – der genaue Wortlaut wurde zunächst nicht veröffentlicht. Unterzeichnet werden soll die Vereinbarung am Freitag in Genf.
- Aus US-Regierungskreisen hiess es, Präsident Donald Trump und Vizepräsident JD Vance hätten das Abkommen bereits digital unterzeichnet.
- Israel will sich laut Verteidigungsminister Israel Katz nicht aus den eroberten Gebieten des Libanon zurückziehen. Die Angriffe dort gehen weiter – obwohl deren Ende Teil der Bedingungen für die Zustimmung des Irans zum Abkommen war.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Vance: Trump veröffentlicht Abkommen womöglich vor Freitag
- Vance: Atominspekteure werden in den Iran zurückkehren
- US-Vizepräsident: Iran-Abkommen ist eineinhalb Seiten lang
- Gewalt im Libanon hat seit Iran-Einigung abgenommen
- Hamas begrüsst das Abkommen zwischen Iran und den USA
- Netanjahu: Israel vor Gefahr einer atomarer Auslöschung gerettet
- Trump schickt JD Vance zur Unterzeichnung nach Genf
- USA stellen Iran Milliardenhilfen in Aussicht
- Mahmoud Abbas kündigt Präsidentschaftswahlen Anfang 2027 an
- US-Kreise: Trump hat Iran-Abkommen digital unterschrieben
Quellen: Agenturen, SRF