Berichte: Angriffe im Libanon trotz angeblicher Waffenruhe

Einschränkungen um Bürgenstock bleiben bestehen

Strasse von Hormus: Iran setzt Gebühren vorübergehend aus

Weitere Medienagenturen bestätigen Waffenruhe

Reuters berichtet von Waffenruhe Israel – Hisbollah

Wieder mehr Schiffsverkehr durch die Strasse von Hormus

Netanjahu kündigt harte Massnahmen gegen Hisbollah an

Israel spricht von mehr als 80 Zielen und «Dutzenden» Toten

Unicef: Waffenruhe in Gaza für Kinder «tödliche Illusion»