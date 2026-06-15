Berichte aus Libanon: Keine neuen Angriffe nach 17 Uhr

Was über die neue Waffenruhe Israel-Hisbollah bekannt ist

Verunsicherung um Rahmenabkommen: Schweizer Börse kaum verändert

Israelische Armee: Weiterhin Einsätze im Süden Libanons

Berichte: Angriffe im Libanon trotz angeblicher Waffenruhe

Einschränkungen um Bürgenstock bleiben bestehen

Strasse von Hormus: Iran setzt Gebühren vorübergehend aus

Weitere Medienagenturen bestätigen Waffenruhe

Reuters berichtet von Waffenruhe Israel – Hisbollah