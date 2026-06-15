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Krieg im Nahen Osten Berichte aus Libanon: Keine neuen Angriffe ab 17 Uhr verzeichnet

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15.06.2026, 06:22

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Themen in diesem Newsticker

  • Berichte aus Libanon: Keine neuen Angriffe nach 17 Uhr
  • Was über die neue Waffenruhe Israel-Hisbollah bekannt ist
  • Verunsicherung um Rahmenabkommen: Schweizer Börse kaum verändert
  • Israelische Armee: Weiterhin Einsätze im Süden Libanons
  • Berichte: Angriffe im Libanon trotz angeblicher Waffenruhe
  • Einschränkungen um Bürgenstock bleiben bestehen
  • Strasse von Hormus: Iran setzt Gebühren vorübergehend aus
  • Weitere Medienagenturen bestätigen Waffenruhe
  • Reuters berichtet von Waffenruhe Israel – Hisbollah
  • Wieder mehr Schiffsverkehr durch die Strasse von Hormus

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 18.6.2026, 19:30 Uhr

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