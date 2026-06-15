- Laut einem US-Regierungsvertreter gilt seit 16 Uhr Ortszeit (15 Uhr MESZ) eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz im Libanon. Ein israelischer Militärsprecher bestätigte sie.
- Die geplanten Gespräche zwischen den USA und dem Iran auf dem Bürgenstock wurden verschoben. Die Schweizer Armee bleibt dennoch vorerst auf dem Bürgenstock im Einsatz.
- Das EDA will laut eigenen Angaben an der Vermittlerrolle festhalten und die Vorbereitungen für Gespräche fortsetzen.
- Die USA und der Iran haben die Absichtserklärung für ein Kriegsende unterschrieben. Das hat Vermittler Pakistan offiziell bestätigt.
Themen in diesem Newsticker
- Berichte aus Libanon: Keine neuen Angriffe nach 17 Uhr
- Was über die neue Waffenruhe Israel-Hisbollah bekannt ist
- Verunsicherung um Rahmenabkommen: Schweizer Börse kaum verändert
- Israelische Armee: Weiterhin Einsätze im Süden Libanons
- Berichte: Angriffe im Libanon trotz angeblicher Waffenruhe
- Einschränkungen um Bürgenstock bleiben bestehen
- Strasse von Hormus: Iran setzt Gebühren vorübergehend aus
- Weitere Medienagenturen bestätigen Waffenruhe
- Reuters berichtet von Waffenruhe Israel – Hisbollah
- Wieder mehr Schiffsverkehr durch die Strasse von Hormus
Quellen: Agenturen, SRF