- Irans Verhandlungsführer Mohammed Bagher Ghalibaf und Aussenminister Abbas Araghtschi sind von den Verhandlungen mit den USA auf dem Bürgenstock in der Zentralschweiz wieder auf dem Weg zurück nach Teheran.
- Es wird aber weiterhin auf «technischer Ebene» weiterverhandelt.
- Ziel sei es, wie im Rahmenabkommen vorgesehen innerhalb von 60 Tagen ein «finales Abkommen» zu erreichen, hiess es in der Nacht in einer gemeinsamen Erklärung der Vermittler Katar und Pakistan.
- Weitere Berichte zur Lage gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
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Quellen: Agenturen, SRF