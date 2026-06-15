 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Krieg im Nahen Osten Bundesrat Cassis empfängt Katars Premier auf dem Bürgenstock

Autor: 

15.06.2026, 06:22

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Strasse von Hormus: Iran fordert Voranmeldung 48 Std. im Voraus
  • Israels Botschafter in den USA: Israel bekennt sich zu Waffenruhe
  • Katars Premier trifft Cassis auf dem Bürgenstock
  • USA: Libanesisch-israelische Gespräche Ende Juni in Washington
  • Berichte aus Libanon: Keine neuen Angriffe nach 17 Uhr
  • Was über die neue Waffenruhe Israel-Hisbollah bekannt ist
  • Verunsicherung um Rahmenabkommen: Schweizer Börse kaum verändert
  • Israelische Armee: Weiterhin Einsätze im Süden Libanons
  • Berichte: Angriffe im Libanon trotz angeblicher Waffenruhe
  • Einschränkungen um Bürgenstock bleiben bestehen

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 19.6.2026, 19:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)