- EDA sagt Treffen auf dem Bürgenstock für Freitag ab.
- US-Vizepräsident J.D. Vance reist vorerst nicht in die Schweiz für Verhandlungen mit dem Iran.
- Die USA und der Iran haben die Absichtserklärung für ein Kriegsende unterschrieben. Das hat Vermittler Pakistan offiziell bestätigt.
- Das Israelische Militär operiert trotz Abkommen weiterhin im Südlibanon.
Themen in diesem Newsticker
- Israel: Angriffe auf Hisbollah-Stellungen im Südlibanon
- EDA: Gespräche auf dem Bürgenstock finden heute nicht statt
- Sicherheitsmassnahmen für USA-Iran-Treffen in der Schweiz
- US-Vizepräsident Vance sagt Reise in die Schweiz vorerst ab
- Israel bricht Kontakt zu EU-Diplomatin Kallas ab
- Iran streicht vorübergehend Gebühren für Strasse von Hormus
- Netanjahu schliesst Truppenabzug aus dem Südlibanon aus
- Agentur: Chamenei billigt US-Abkommen mit Vorbehalt
- US-Militär hebt eigene Seeblockade auf
- US-Vize Vance verbittet sich israelische Kritik an Trump
Quellen: Agenturen, SRF