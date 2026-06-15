Israel: Angriffe auf Hisbollah-Stellungen im Südlibanon

EDA: Gespräche auf dem Bürgenstock finden heute nicht statt

Sicherheitsmassnahmen für USA-Iran-Treffen in der Schweiz

US-Vizepräsident Vance sagt Reise in die Schweiz vorerst ab

Israel bricht Kontakt zu EU-Diplomatin Kallas ab

Iran streicht vorübergehend Gebühren für Strasse von Hormus

Netanjahu schliesst Truppenabzug aus dem Südlibanon aus

Agentur: Chamenei billigt US-Abkommen mit Vorbehalt

US-Militär hebt eigene Seeblockade auf