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Krieg im Nahen Osten EDA: Gespräche zwischen USA und Iran auf dem Bürgenstock abgesagt

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15.06.2026, 06:22

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Themen in diesem Newsticker

  • Israel: Angriffe auf Hisbollah-Stellungen im Südlibanon
  • EDA: Gespräche auf dem Bürgenstock finden heute nicht statt
  • Sicherheitsmassnahmen für USA-Iran-Treffen in der Schweiz
  • US-Vizepräsident Vance sagt Reise in die Schweiz vorerst ab
  • Israel bricht Kontakt zu EU-Diplomatin Kallas ab
  • Iran streicht vorübergehend Gebühren für Strasse von Hormus
  • Netanjahu schliesst Truppenabzug aus dem Südlibanon aus
  • Agentur: Chamenei billigt US-Abkommen mit Vorbehalt
  • US-Militär hebt eigene Seeblockade auf
  • US-Vize Vance verbittet sich israelische Kritik an Trump

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 18.6.2026, 19:30 Uhr

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