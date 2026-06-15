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Krieg im Nahen Osten Irans Aussenminister: «Grosse Fortschritte» erzielt

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15.06.2026, 06:22

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Themen in diesem Newsticker

  • Iran: «Grosse Fortschritte» in Bezug auf Krieg im Libanon
  • Iran und USA einigen sich auf 60-Tage-Fahrplan
  • Schiffsverkehr in Strasse von Hormus bricht wieder ein
  • SRF-Korrespondenten: «Besetzung im Libanon schürt weiteren Hass»
  • Libanon: Hisbollah lehnt jegliche israelische Sicherheitszone ab
  • SRF-Korrespondent: «Das Misstrauen ist zu gross»
  • Iran wenig erfreut über Trumps Drohungen – Gespräche unterbrochen
  • Cassis trifft den pakistanischen Premier Shebaz Sharif
  • Wie lange ist der Bürgenstock eine Sperrzone? Und wer bezahlt?
  • Bundesrat Ignazio Cassis trifft den US-Vizepräsidenten JD Vance

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 21.6.2026, 19:30 Uhr

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