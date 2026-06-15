Iran: «Grosse Fortschritte» in Bezug auf Krieg im Libanon

Iran und USA einigen sich auf 60-Tage-Fahrplan

Schiffsverkehr in Strasse von Hormus bricht wieder ein

SRF-Korrespondenten: «Besetzung im Libanon schürt weiteren Hass»

Libanon: Hisbollah lehnt jegliche israelische Sicherheitszone ab

SRF-Korrespondent: «Das Misstrauen ist zu gross»

Iran wenig erfreut über Trumps Drohungen – Gespräche unterbrochen

Cassis trifft den pakistanischen Premier Shebaz Sharif

Wie lange ist der Bürgenstock eine Sperrzone? Und wer bezahlt?