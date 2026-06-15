- Bei israelischen Angriffen auf Ziele der Hisbollah im Südlibanon sind nach libanesischen Angaben mindestens 16 Menschen getötet worden.
- Die geplanten Gespräche zwischen den USA und dem Iran auf dem Bürgenstock wurden verschoben.
- Das EDA will laut eigenen Angaben an der Vermittlerrolle festhalten und die Vorbereitungen für Gespräche fortsetzen.
- Die USA und der Iran haben die Absichtserklärung für ein Kriegsende unterschrieben. Das hat Vermittler Pakistan offiziell bestätigt.
Themen in diesem Newsticker
- Armee bleibt für USA-Iran-Treffen auf Bürgenstock im Einsatz
- Frankreich fordert Ende der israelischen Angriffe auf Südlibanon
- Israel: Angriffe auf Hisbollah-Stellungen im Südlibanon
- EDA: Gespräche auf dem Bürgenstock finden heute nicht statt
- Sicherheitsmassnahmen für USA-Iran-Treffen in der Schweiz
- US-Vizepräsident Vance sagt Reise in die Schweiz vorerst ab
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- Netanjahu schliesst Truppenabzug aus dem Südlibanon aus
- Agentur: Chamenei billigt US-Abkommen mit Vorbehalt
Quellen: Agenturen, SRF